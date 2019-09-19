Рада приняла изменения в закон о публичных закупках
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок предлагает ввести, в частности, обязательную отчетность по всем закупкам, начиная с 0 гривен.
По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит гармонизацию правил публичных закупок согласно стандартам Европейского Союза в части имплементации новых элементов регулирования публичных закупок и усовершенствования уже существующих, направленных на повышение эффективности осуществления публичных закупок, что обеспечит прозрачность их осуществления, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере закупок в Украине.
При обсуждении поправок к законопроекту народные депутаты обнаружили путаницу в розданных им материалах. Для того, чтобы разобраться в законопроекте, спикер ВРУ Дмитрий Разумков объявлял перерыв в заседании.
Напомним, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты.