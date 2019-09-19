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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111637 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103466 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110452 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119768 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148336 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148708 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Рада приняла изменения в закон о публичных закупках

Рада приняла изменения в закон о публичных закупках

Киев  •  УНН

 • 16860 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок предлагает ввести, в частности, обязательную отчетность по всем закупкам, начиная с 0 гривен.

По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит гармонизацию правил публичных закупок согласно стандартам Европейского Союза в части имплементации новых элементов регулирования публичных закупок и усовершенствования уже существующих, направленных на повышение эффективности осуществления публичных закупок, что обеспечит прозрачность их осуществления, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере закупок в Украине.

При обсуждении поправок к законопроекту народные депутаты обнаружили путаницу в розданных им материалах. Для того, чтобы разобраться в законопроекте, спикер ВРУ Дмитрий Разумков объявлял перерыв в заседании.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу изменения в закон о публичных закупках и некоторые другие законодательные акты.

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