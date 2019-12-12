Рада ухвалила законопроект щодо надання притулку бездомним особам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект закону щодо надання притулку бездомним особам. Відповідне рішення підтримали 343 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону№0932 про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" щодо надання притулку бездомним особам має на меті забезпечення доступності та належної якості соціальних послуг для бездомних осіб та розширення переліку надавачів соціальних послуг на рівні громади та на рівні регіону, відповідно за принципами субсидіарності та децентралізації, а також удосконалення процедур та умов надання адміністративних послуг.
Законопроектом пропонується відмінити дискримінаційні норми відносно: прив’язки реєстрації в Центрі обліку для бездомних осіб до надання лише соціальної послуги "Надання притулку", заборони недержавним надавачам соціальних послуг створювати спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту для бездомних громадян.
Раніше в УНН повідомлялося, що один із будинків на території Ватикану буде передано під притулок для бездомних.