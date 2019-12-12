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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 35805 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101111 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139405 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада приняла законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам

Рада приняла законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом проект закона о предоставлении убежища бездомным лицам. Соответствующее решение поддержали 343 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №0932 о внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" относительно предоставления убежища бездомным лицам имеет целью обеспечение доступности и надлежащего качества социальных услуг для бездомных и расширения перечня поставщиков социальных услуг на уровне общины и на уровне региона, в соответствии с принципами субсидиарности и децентрализации, а также совершенствования процедур и условий предоставления административных услуг.

Законопроектом предлагается отменить дискриминационные нормы относительно: привязки регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища", запрета негосударственным поставщикам социальных услуг создавать специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты для бездомных граждан.

Ранее в УНН сообщалось, что один из домов на территории Ватикана будет передан под приют для бездомных.

Украинские Национальные Новости

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