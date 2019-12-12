Рада приняла законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам

Проект Закона №0932 о внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" относительно предоставления убежища бездомным лицам имеет целью обеспечение доступности и надлежащего качества социальных услуг для бездомных и расширения перечня поставщиков социальных услуг на уровне общины и на уровне региона, в соответствии с принципами субсидиарности и децентрализации, а также совершенствования процедур и условий предоставления административных услуг.

Законопроектом предлагается отменить дискриминационные нормы относительно: привязки регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища", запрета негосударственным поставщикам социальных услуг создавать специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты для бездомных граждан.

Ранее в УНН сообщалось, что один из домов на территории Ватикана будет передан под приют для бездомных.