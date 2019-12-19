Рада ухвалила законопроект про ТСК з пропозиціями Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії ВРУ, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №0979 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" з пропозиціями Президента має на меті законодавче врегулювання повноважень ВРУ, щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів ВРУ – тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій.
"Не можу погодитися також із пропонованим законом підходом щодо унормування в одному законодавчому акті питань організації та порядку діяльності як тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, так і спеціальної тимчасової слідчої комісії ВРУ", - йдеться у пропозиціях Президента.
Відповідно до тексту пропозицій, як і комітети ВРУ, тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії є органами парламенту, що утворюються виключно з числа народних депутатів України. Проте, унормовуючи процедуру усунення Президента з поста в порядку імпічменту, законопроект встановлює, що для проведення розслідування ВРУ створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Також у пропозиціях зазначено, що порядок діяльності такої ТСК суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до ст.89 КУ.
Додамо, підставами для утворення тимчасової слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, що становлять суспільний інтерес.
У свою чергу, тимчасова спеціальна комісія утворюється ВР для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів ВРУ на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених ВРУ.
Як повідомляв УНН раніше, парламентарі на цьому пленарному тижні планують розглянути три законопроекти, які ветував Президент України Володимир Зеленський, зокрема, про Виборчий кодекс та створення ТСК.