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Рада приняла законопроект о ВСК с предложениями Зеленского

Рада приняла законопроект о ВСК с предложениями Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №0979 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с предложениями Президента имеет цель законодательного урегулирования полномочий ВРУ, по определению статуса, порядка создания и деятельности временных органов ВРУ - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий.

"Не могу согласиться также с предлагаемым законом подходом к нормализации в одном законодательном акте вопросов организации и порядка деятельности как временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, так и специальной временной следственной комиссии ВРУ", - говорится в предложениях Президента.

Согласно тексту предложений, как и комитеты ВРУ, временные специальные и временные следственные комиссии являются органами парламента, образующиеся исключительно из числа народных депутатов Украины. Однако, нормализуя процедуру устранения Президента с поста в порядке импичмента, законопроект устанавливает, что для проведения расследования ВРУ создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.

Также в предложениях указано, что порядок деятельности такой ВСК существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со ст.89 КУ.

Добавим, основаниями для образования временной следственной комиссии могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, которые составляют общественный интерес.

В свою очередь, временная специальная комиссия образуется ВР для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов ВРУ на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных ВРУ.

Как УНН сообщал ранее, парламентарии на этой пленарной неделе планируют рассмотреть три законопроекта, которые ветировал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, об Избирательном кодексе и создание ВСК.

Украинские Национальные Новости

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