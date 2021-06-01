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The Guardian

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Рада ухвалила закон щодо викривачів корупції з пропозиціями Зеленського

Київ • УНН

 • 14746 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" № 3450, врахувавши пропозиції Президента України. Рішення підтримав 281 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила закон щодо викривачів корупції з пропозиціями Зеленського

Цитата

“Згідно з пропозиціями Президента, які були надані у березні місяці до прийнятого законопроекту, цей законопроект не міг бути підписаний з кількох підстав. Щодо узгодження термінології та відсутності в законі деталізованого порядку функціонування єдиного порталу повідомлень викривачів в частині визначення мети та цілей обробки даних викривачів, обсягу даних, які вноситимуться до нього, порядку захисту даних, випадків, підстав та кола осіб, яким надаватиметься доступ до цих даних, відповідальність за незаконне використання чи розголошення даних”, — зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць під час виступу у парламенті.

Деталі

Зі слів заступниці міністра, Президент фактично пропонує узгодити положення редакції абзацу 21 і 23 ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 53 прим. 1 між собою.

“Так само потребують узгодження положення ч. 3 ст. 53 прим. закону щодо функціонування єдиного порталу повідомлень викривачів. Зокрема, у зв’язку з цим, комітетом ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 30 березня абзаци 21 і 23 ч. 1 ст. 1 Закону України про запобігання корупції запропоновано викласти у відповідній до запропонованій Президентом редакції, — зазначила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський ветував закон про Єдиний портал повідомлень про корупцію: стала відома причина

Також зі слів Коломієць ч. 1, 3 ст. 53 прим. 1 Закону України про запобігання корупції запропоновано викласти у редакції відповідно до пропозицій Президента.

“Крім того, щодо вимог до повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією порушень — за пропозиціями президента, потребує узгодження абзац 2 ч. 2 ст. 53 закону, яким фактично нівелюється закладений у чинному законі підхід до викривачів корупції, за яким викривач повідомляє в тому числі про можливі факти корупційних правопорушень. Крім того, зазначені положення закону не дають однозначного розуміння критеріїв, за якими наявність певних фактів можна визначити як достеменно відомі”, — повідомила заступниця міністра.

Вона зазначила, що на засіданні профільним комітетом було ухвалене рішення щодо нової редакції ч. 2 ст. 53 закону, яка власне і відповідає на пропозиції Президента.

“І щодо зміни умов виплати винагороди викривачу. Так само за пропозиціями президента потребує узгодження ч. 2 ст. 53 закону зі ст. 130 КПК України щодо зміни умови виплати винагороди викривачу. Законом фактично змінюються умови виплати винагороди викривачу на відміну від чинного порядку виплати винагороди викривачу, яка становить в залежності від стягнення в дохід держави грошей, цінностей та іншого майна або грошової суми, що відповідає вартості такого майна”, — додала вона.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 3450 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутати України.

1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції.

Згідно з ним, за повідомлення про корупцію викривачу може виплачуватися грошова винагорода.

Водночас, раніше група депутатів Європарламенту звернулася до президента України Зеленського із закликом ветувати і повернути на доопрацювання закон, що стосується захисту викривачів корупції.

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