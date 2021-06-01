Рада приняла закон относительно обличителей коррупции с предложениями Зеленского

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"Согласно предложениям Президента, которые были предоставлены в марте месяце к принятому законопроекту, этот законопроект не мог быть подписан по нескольким основаниям. По согласованию терминологии и отсутствии в законе детализированного порядка функционирования единого портала сообщений обличителей в части определения цели и целей обработки данных обличителей, объема данных, которые будут вноситься в него, порядка защиты данных, случаев, оснований и круга лиц, которым будет предоставляться доступ к этим данным, ответственность за незаконное использование или разглашение данных", - отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец во время выступления в парламенте.

Детали

По словам заместителя министра, Президент фактически предлагает согласовать положения редакции абзаца 21 и 23 ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 53 шт. 1 между собой.

"Так же требуют согласования положения ч. 3 ст. 53 прим. закона о функционировании единого портала сообщений обличителей. В частности, в связи с этим, комитетом ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 30 марта абзацы 21 и 23 ч. 1 ст. 1 Закона Украины о предотвращении коррупции предложено изложить в соответствующей предложенной Президентом редакции", - отметила она.

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Также по словам Коломиец, ч. 1, 3 ст. 53 прим. 1 Закона Украины о предотвращении коррупции предложено изложить в редакции согласно предложениям Президента.

"Кроме того, по требованиям к сообщениям о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией нарушений - по предложениям Президента, требует согласования абзац 2 ч. 2 ст. 53 закона, которым фактически нивелируется заложенный в действующем законе подход к обличителям коррупции, по которому разоблачитель сообщает в том числе о возможных фактах коррупционных правонарушений. Кроме того, указанные положения закона не дают однозначного понимания критериев, по которым наличие определенных фактов можно определить как точно известные", - сообщила заместитель министра.

Она отметила, что на заседании профильным комитетом было принято решение о новой редакции ч. 2 ст. 53 закона, которая собственно и отвечает на предложения Президента.

"И по изменению условий выплаты вознаграждения обличителю. Так же по предложениям президента требует согласования ч. 2 ст. 53 закона, ст. 130 УПК Украины по изменению условия выплаты вознаграждения обличителю. Законом фактически изменяются условия выплаты вознаграждения обличителю в отличие от действующего порядка выплаты вознаграждения обличителю, которая составляет в зависимости от взыскания в доход государства денег, ценностей и иного имущества или денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества", - добавила она.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3450 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутата Украины.

1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон о обличителях коррупции.

Согласно ему, за сообщение о коррупции обличителю может выплачиваться денежное вознаграждение.

Между тем, ранее группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Зеленского с призывом ветировать и вернуть на доработку закон, касающийся защиты обличителей коррупции.