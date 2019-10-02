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Рада ухвалила закон щодо ефективного використання коштів дорожнього фонду

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому проект закону №2039 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо ефективного використання коштів державного дорожнього фонду. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів, передає УНН.

Рада ухвалила закон щодо ефективного використання коштів дорожнього фонду

Законопроект № 2039 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” передбачає забезпечення ефективного використання коштів державного дорожнього фонду в частині фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Законопроект має на меті зменшення обсягу видатків із державного дорожнього фонду на покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені та на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об’їзд міста Рівного.

Також передбачено зменшення видатків на 976 508,3 тис. грн за бюджетною програмою 3111170 “Покращення стану автомобільної дороги М 15 Одеса — Рені” та на 190 000,0 тис. грн за бюджетною програмою 3111210 “Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об’їзд міста Рівного” та збільшення їх на суму 1 166 508,3 тис. грн за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили за основу у першому читанні законопроект № 1064 щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.

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