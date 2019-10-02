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Рада ухвалила законопроект щодо розвитку і утримання автомобільних доріг

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу у першому читанні законопроект № 1064 щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування. Відповідне рішення підтримали 305 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила законопроект щодо розвитку і утримання автомобільних доріг

Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування спрямований на забезпечення виконання середньострокових зобов’язань за договорами на нове будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення.

Проект закону встановлює, що:

- Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з переліком автомобільних доріг, на яких заплановано роботи з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, із зазначенням обсягів фінансування таких доріг в розрізі балансоутримувачів, затверджується Кабінетом Міністрів України.

- Складений відповідно до Державної цільової економічної програми щорічний перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Нагадаємо, 12 вересня народні депутати ухвалили за основу законопроект №1041 про зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг.

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