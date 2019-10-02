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Рада приняла законопроект по развитию и содержанию автомобильных дорог

Киев • УНН

 • 9966 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты приняли за основу в первом чтении законопроект № 1064 о введении среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла законопроект по развитию и содержанию автомобильных дорог

Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования направлен на обеспечение выполнения среднесрочных обязательств по договорам на новое строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения.

Проект закона устанавливает, что:

- Государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения с перечнем автомобильных дорог, на которых запланированы работы по новому строительству, реконструкции, капитального ремонта, с указанием объемов финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей, утверждается Кабинетом Министров Украины.

- Составленный в соответствии с Государственной целевой экономической программой ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения с указанием объемов бюджетных средств для финансового обеспечения таких объектов утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

Напомним, 12 сентября народные депутаты приняли за основу законопроект №1041 об изменениях в законе об источниках финансирования дорожного хозяйства о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог.

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