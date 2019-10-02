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Рада приняла закон о эффективном использовании средств дорожного фонда

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №2039 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" относительно эффективного использования средств государственного дорожного фонда. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов, передает УНН.

Рада приняла закон о эффективном использовании средств дорожного фонда

Законопроект № 2039 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" предусматривает обеспечение эффективного использования средств государственного дорожного фонда в части финансирования ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Законопроект имеет целью уменьшение объема расходов из государственного дорожного фонда на улучшение состояния автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени и на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно.

Также предусмотрено уменьшение расходов на 976 508,3 тыс. грн по бюджетной программе 3111170 "Улучшение состояния автомобильной дороги М 15 Одесса - Рени" и на 190 000,0 тыс. грн по бюджетной программе 3111210 "Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту северный объезд города Ровно" и увеличения их на сумму 1166 508,3 тыс. грн по бюджетной программе 3111020 "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Напомним, народные депутаты приняли за основу в первом чтении законопроект № 1064 относительно внедрение среднесрочного планирования развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования.

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