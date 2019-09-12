Рада ухвалила за основу зміни до Митного кодексу щодо економічних операторів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1048 про зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (АЕО). Відповідне рішення підтримали 332 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів направлений на запровадження в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС.
На думку авторів законопроекту, реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки законопроект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і внутрішньому ринку, що у свою чергу, стане підґрунтям для створення нових робочих місць.
Нагадаємо, народні депутати України підтримали за основу законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.