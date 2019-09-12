Рада приняла за основу изменения в Таможенный кодекс относительно экономических операторов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1048 об изменениях в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов (АЭО). Соответствующее решение поддержали 332 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов направлен на внедрение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС, и выполнение Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.
По мнению авторов законопроекта, реализация акта положительно повлияет на рынок труда, поскольку законопроект направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешних и внутреннем рынке, что в свою очередь, станет основой для создания новых рабочих мест.
Напомним, народные депутаты Украины поддержали за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.