Рада ухвалила за основу законопроект про зміну військових звань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект №2247 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону пропонується внести зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” в частині встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.
Також передбачається внесення зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” стосовно встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.
Нагадаємо, 29 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби), що вносить зміни до статутів ЗСУ і низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку громадянами, а також запроваджує нову систему військових звань.