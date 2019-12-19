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5 марта, 16:07 • 139373 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада приняла за основу законопроект по изменению военных званий

Рада приняла за основу законопроект по изменению военных званий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект №2247 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части установления новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Также предусматривается внесение изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Дисциплинарного устава ВСУ, Строевого устава ВСУ, Устава гарнизонной и караульной служб ВСУ и Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно установления новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Напомним, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), вносящий изменения в уставы ВСУ и ряда законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, а также вводит новую систему воинских званий.

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