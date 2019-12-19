Рада приняла за основу законопроект по изменению военных званий

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части установления новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Также предусматривается внесение изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Дисциплинарного устава ВСУ, Строевого устава ВСУ, Устава гарнизонной и караульной служб ВСУ и Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно установления новых названий военных званий высшего офицерского состава в соответствии с воинских званий, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

Напомним, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), вносящий изменения в уставы ВСУ и ряда законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, а также вводит новую систему воинских званий.