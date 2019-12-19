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Рада ухвалила за основу президентський законопроект "про злодіїв в законі"

Рада ухвалила за основу президентський законопроект "про злодіїв в законі"

Київ • УНН

 • 18187 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, внесений та визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Проект закону №2513 України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" розроблено з метою припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі", а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, причетних до створення та функціонування злочинних спільнот.

Так, законопроект пропонує доповнити Кримінальний кодекс України наступними пунктами:
- злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі";
- "злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти.

Окрім того, законопроектом пропонується карати організацію проведення зустрічей (т.зв. "сходки") представників злочинних організацій чи злочинних спільнот з метою розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництві такою зустріччю ("сходкою"), позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Також, звільняється від кримінальної відповідальності особа, за вчинення злочину вищезазначеного злочину, якщо вона добровільно і до початку зустрічі ("сходки") заявила про її учасників та точні місце і час її проведення.

На думку ініціатора законопроекту, він сприятиме збільшенню ефективності протидії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю, сприятиме зменшенню впливу на важливі суспільні та політичні процеси з боку "злодіїв у законі".

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, за місяць поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань затримали в Україні трьох впливових у кримінальному світі "злодіїв у законі".

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