Рада ухвалила в цілому законопроект щодо ліквідації “майданчиків Яценка”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект № 2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих “майданчиків Яценка”. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 2047-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна передбачає спрощення процедури оцінки нерухомих об’єктів шляхом ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості. А також припинення здирництва коштів з оцінювачів та нотаріусів на користь приватних структур за користування належної державі Єдиною базою даних звітів про оцінку, а також запровадження нового альтернативного спрощеного способу оцінки об’єктів нерухомості через автоматичну її оцінку модулем Фонду державного майна України.
Ініціатором законопроекту виступив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев. Відповідно до тексту проекту закону, за формування довідки про оціночну вартість об’єкта оцінки справлятиметься плата у розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звіту про оцінку майна — 10% прожиткового мінімуму.
Додамо, наразі інформацію про вартість майна перед продажем можна внести до електронної бази Фонду державного майна виключно через авторизовані електронні майданчики. Вартість послуг майданчиків досягає близько 1800 грн, які сплачує власник майна.
Під час підготовки законопроекту (який містить 9 сторінок тексту) до другого читання до профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики надійшло 1001 правка, 116 з яких було враховано частково або по суті, а 885 — відхилено.
Нагадаємо, 12 листопада парламентарі підтримали даний законопроект у першому читанні. "За" проголосували 378 народних депутатів.
Раніше УНН повідомляв, що правоохоронні органи зареєстрували близько ста кримінальних справ щодо розслідування “схем” оцінщиків майна через електронні майданчики.