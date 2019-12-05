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Рада приняла в целом законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Рада приняла в целом законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект № 2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко". Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества предусматривает упрощение процедуры оценки недвижимых объектов путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. А также прекращение вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке, а также введение нового альтернативного упрощенного способа оценки объектов недвижимости через автоматическую ее оценку модулем Фонда государственного имущества Украины.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев. Согласно тексту проекта закона, за формирование справки об оценочной стоимости объекта оценки будет взиматься плата в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчета об оценке имущества - 10% прожиточного минимума.

Добавим, сейчас информацию о стоимости имущества перед продажей можно внести в электронную базу Фонда государственного имущества исключительно через авторизованные электронные площадки. Стоимость услуг площадок достигает около 1800 грн, которые платит собственник имущества.

При подготовке законопроекта (который содержит 9 страниц текста) ко второму чтению в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступило 1001 правка, 116 из которых были учтены частично или по сути, а 885 - отклонены.

Напомним, 12 ноября парламентарии поддержали данный законопроект в первом чтении. "За" проголосовали 378 народных депутатов.

Ранее УНН сообщал, что правоохранительные органы зарегистрировали около ста уголовных дел по расследованию "схем" оценщиков имущества через электронные площадки.

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