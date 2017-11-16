Рада ухвалила у першому читанні законопроект про аудиторську діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про аудиторську діяльність. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується визначити правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та врегулювати відносини, що виникають при її здійсненні.
Проектом також пропонується привести норми національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014.
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Документом, зокрема, уточнено механізм фінансування органу суспільного нагляду, Аудиторської палати (перехід на змішану модель фінансування за рахунок фіксованого внеску (3 мінімальні заробітні плати на фінансування ОСН і 0,3 мінімальної зарплати ) та змінної складової (не більше 2% від суми винагороди за договором з обов’язкового аудиту відповідного суб’єкта).
Крім цього відтерміновано накладення стягнень та зменшено розміри в частині відповідальності аудиторів (з 200 мінімальних заробітних плат до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), а також відтерміновано штрафи в частині відповідальності за неоприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком.
Нагадаємо, раніше Рада знизила планку розкриття інформації про власників компаній з 10% до 5%.