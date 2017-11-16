Рада приняла в первом чтении законопроект об аудиторской деятельности

Законопроектом предлагается определить правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине и урегулировать отношения, возникающие при ее осуществлении.

Проектом также предлагается привести нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы 2006/43/ЕС и Регламента 537/2014.

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Документом, в частности, уточнен механизм финансирования органа общественного надзора, Аудиторской палаты (переход на смешанную модель финансирования за счет фиксированного взноса (3 минимальные заработные платы на финансирование ОСН и 0,3 минимальной зарплаты) и переменной составляющей (не более 2% от суммы вознаграждения за договором по обязательному аудиту соответствующего субъекта).

Кроме этого отсрочено наложения взысканий и уменьшены размеры в части ответственности аудиторов (с 200 минимальных заработных плат до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан), а также отсрочено штрафы в части ответственности за необнародование финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением.

Напомним, ранее Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%.