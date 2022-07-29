Рада ухвалила цілий пакет законів для заморожування тарифів - представник уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому пакет урядових законопроектів, спрямованих на захист українців від можливих коливань цін і тарифів на ринку газу та у сфері теплопостачання на час воєнного стану, зокрема, стабільне функціонування газового ринку. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Так, Рада ухвалила законопроекти №7427, №7428-2 та №7429.
Доопрацьованими до другого читання законопроектами, зі слів Мельничука, передбачається на час дії воєнного стану та шести місяців після його припинення:
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- Встановлення мораторію на підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води;
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- Ціна на природний газ для побутових споживачів, у т.ч. для систем автономного теплопостачання багатоквартирного будинку, не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року;
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- Встановлюється тимчасова заборона постачальнику природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості (у тому числі, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості тощо), а також припиняється нарахування неустойки за несвоєчасні розрахунки за природний газ визначеними категоріями споживачів за період, коли багатоквартирний будинок знаходився на тимчасово окупованій території, або перебував в районі проведення воєнних дій, а також за період, протягом якого не менше 30% загальної житлової площі було визнано непридатною для проживання внаслідок воєнних дій;
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- Визначити гарантії, що надаються суб’єктам господарювання та механізм фінансування гарантій та компенсацій для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання. Зокрема, за рахунок видатків Державного бюджету України.
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При цьому нардеп Олексій Гончаренко у Telegram вказав, що одним з них, зокрема, до 31 грудня 2022 року, встановлюється особливості справляння ПДВ та податку на прибуток підприємств для платників податків, які є учасниками взаєморозрахунків на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.
Доповнення
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