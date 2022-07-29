Рада приняла целый пакет законов для замораживания тарифов - представитель правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом пакет правительственных законопроектов, направленных на защиту украинцев от возможных колебаний цен и тарифов на рынке газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения, в частности, для стабильного функционирования газового рынка. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Так, Рада приняла законопроекты №7427, №7428-2 и №7429.
Доработанными до второго чтения законопроектами, по словам Мельничука, предусматривается на время действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения:
-
- Установление моратория на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа, тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды;
-
- Цена на природный газ для бытовых потребителей, в т.ч. для систем автономного теплоснабжения многоквартирного дома, не подлежит увеличению относительно цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года;
-
- Устанавливается временный запрет поставщику природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности (в том числе, включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению) газоснабжение в связи с наличием этой задолженности и т.п.), а также прекращается начисление неустойки за несвоевременные расчеты за природный газ определенными категориями потребителей за период, когда многоквартирный дом находился на временно оккупированной территории, либо находился в районе проведения военных действий, а также за период, в течение которого не менее 30% общей жилой площади было признано непригодным для проживания в результате военных действий;
-
- Определить гарантии, которые предоставляются субъектам хозяйствования, и механизм финансирования гарантий и компенсаций для предприятий в сфере теплоснабжения. В частности, за счет расходов Государственного бюджета Украины.
-
При этом нардеп Алексей Гончаренко в Telegram указал, что одним из них, в частности, до 31 декабря 2022 года, устанавливается особенности взимания НДС и налога на прибыль предприятий для налогоплательщиков, являющихся участниками взаиморасчетов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.
Дополнение
На время войны запретили взыскание долгов за коммуналку.