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Рада приняла целый пакет законов для замораживания тарифов - представитель правительства

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом пакет правительственных законопроектов, направленных на защиту украинцев от возможных колебаний цен и тарифов на рынке газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения, в частности, для стабильного функционирования газового рынка. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Так, Рада приняла законопроекты №7427, №7428-2 и №7429.

Доработанными до второго чтения законопроектами, по словам Мельничука, предусматривается на время действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения:

  • Установление моратория на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа, тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды;
  • Цена на природный газ для бытовых потребителей, в т.ч. для систем автономного теплоснабжения многоквартирного дома, не подлежит увеличению относительно цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • Устанавливается временный запрет поставщику природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности (в том числе, включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению) газоснабжение в связи с наличием этой задолженности и т.п.), а также прекращается начисление неустойки за несвоевременные расчеты за природный газ определенными категориями потребителей за период, когда многоквартирный дом находился на временно оккупированной территории, либо находился в районе проведения военных действий, а также за период, в течение которого не менее 30% общей жилой площади было признано непригодным для проживания в результате военных действий;
  • Определить гарантии, которые предоставляются субъектам хозяйствования, и механизм финансирования гарантий и компенсаций для предприятий в сфере теплоснабжения. В частности, за счет расходов Государственного бюджета Украины.

При этом нардеп Алексей Гончаренко в Telegram указал, что одним из них, в частности, до 31 декабря 2022 года, устанавливается особенности взимания НДС и налога на прибыль предприятий для налогоплательщиков, являющихся участниками взаиморасчетов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

Дополнение

На время войны запретили взыскание долгов за коммуналку.

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