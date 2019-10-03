Рада ухвалила постанову про підготовку до Олімпійських і Параолімпійських ігор 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Законодавці ухвалили постанову про підготовку національних збірних до участі в Олімпійських і Параолімпійських іграх наступного року. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до XXXII Олімпійських та XVI Параолімпійських ігор 2020 року в разі ухвалення сприятиме забезпеченню ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до ХХХІІ Олімпійських та XVI Параолімпійських ігор 2020 року.
Нагадаємо, Республіка Корея направила в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скаргу в зв’язку з можливим використанням Японією на Олімпіаді 2020 року прапора “Висхідного сонця” з розбіжними променями, який у багатьох країнах Азії вважається символом японського мілітаризму.