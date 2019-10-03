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Рада приняла постановление о подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Законодатели приняли постановление о подготовке национальных сборных к участию в Олимпийских и Параолимпийских играх следующего года. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла постановление о подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года

Проект Постановления о некоторых вопросах обеспечения эффективной подготовки и участия национальных сборных команд Украины в XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр 2020 года в случае принятия будет способствовать обеспечению эффективной подготовки и участия национальных сборных команд Украины к ХХХИ Олимпийских и XVI Паралимпийских игр 2020 года.

Напомним, Республика Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 флага “Восходящего солнца” с расходящимися лучами, который во многих странах Азии считается символом японского милитаризма.

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