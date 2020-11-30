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Рада ухвалила лише 7% законопроектів уряду Шмигаля - КВУ

Рада ухвалила лише 7% законопроектів уряду Шмигаля - КВУ

Київ • УНН

 • 16068 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила лише 7% законопроектів уряду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, показник нижче, ніж у його попередників. Про це з посиланням на дані аналізу показників законодавчої роботи уряду Шмигаля у перші дев’ять місяців роботи повідомляє пресслужба Комітету виборців України, передає УНН.

"Всього, за період із 5 березня по 30 листопада, урядом було подано до Верховної Ради 166 проектів законів. Із них прийнято (стали діючими законами) – 12 проектів. Таким чином продуктивність роботи уряду за перші дев’ять місяців роботи склала лише 7%", - йдеться у повідомленні.

При цьому із 12 ухвалених урядових законів, як вказано, половина – це ратифікація угод, голосування за які часто є технічним питанням і має підтримку різних фракцій ВРУ. "Було прийнято урядові законопроекти про забезпечення харчування військовослужбовців, щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів", - додали у КВУ.

"Показники успішності законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля є нижчим, ніж в Олексія Гончарука. Урядом Гончарука за період із 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року було подано 138 проектів законів, 31 із яких або 22% стали діючими законами", - зазначили у Комітеті виборців.

Також вказано, що показники уряду Дениса Шмигаля нижчі, ніж в уряду Володимира Гройсмана у перші дев’ять місяців роботи. "За період із 15 квітня по 15 грудня 2016 року урядом було зареєстровано 200 проектів законів, із яких було прийнято 60 проектів або 30%", - вказали у КВУ.

"7% прийнятих урядових законів – це провал законодавчої роботи Кабінету міністрів. Але це питання не лише до уряду, але й до монобільшості, депутати якої часто підміняють собою роботу уряду. Зокрема, це проявилося під час пандемії коронавірусу, коли замість підтримки урядових документів Рада зосередилася на прийнятті власних законодавчих ініціатив. Такі низькі показники підтримки урядових законів є системною проблемою, яка не сприяє нормальній роботі ані уряду, ані Верховної Ради", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Додамо, Денис Шмигаль - Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. 

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