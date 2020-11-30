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Рада приняла лишь 7% законопроектов правительства Шмыгаля - КИУ

Рада приняла лишь 7% законопроектов правительства Шмыгаля - КИУ

Киев  •  УНН

 • 16064 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Верховная Рада приняла лишь 7% законопроектов правительства Премьер-министра Дениса Шмыгаля, что меньше, чем у его предшественников. Об этом со ссылкой на данные анализа показателей законодательной работы правительства Шмыгаля в первые девять месяцев работы сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, передает УНН.

"Всего за период с 5 марта по 30 ноября, правительством было подано в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них принято (стали действующими законами) - 12 проектов. Таким образом производительность работы правительства за первые девять месяцев работы составила всего 7%", - говорится в сообщении.

При этом из 12 принятых правительственных законов, как указано, половина - это ратификация соглашений, голосование за которые часто является техническим вопросом и имеет поддержку различных фракций ВРУ. "Было принято правительственные законопроекты об обеспечении питания военнослужащих, по производству электрической энергии из альтернативных источников энергии, по предотвращению распространения коронавирусной болезни, о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов", - добавили в КИУ.

"Показатели успешности законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля является ниже, чем у Алексея Гончарука. Правительством Гончарука за период с 29 августа 2019-го по 4 марта 2020 года было подано 138 проектов законов, 31 из которых или 22% стали действующими законами", - отметили в Комитете избирателей.

Также указано, что показатели правительства Дениса Шмыгаля ниже, чем у правительства Владимира Гройсмана в первые девять месяцев работы. "За период с 15 апреля по 15 декабря 2016 года правительством было зарегистрировано 200 проектов законов, из которых было принято 60 проектов или 30%", - указали в КИУ.

"7% принятых правительственных законов - это провал законодательной работы Кабинета министров. Но это вопрос не только к правительству, но и к монобольшинству, депутаты которого часто подменяют собой работу правительства. В частности, это проявилось во время пандемии коронавируса, когда вместо поддержки правительственных документов Рада сосредоточилась на принятии собственных законодательных инициатив. Такие низкие показатели поддержки правительственных законов является системной проблемой, которая не способствует нормальной работе ни правительства, ни Верховной Рады", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Добавим, Денис Шмыгаль - Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года.

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