Рада у вівторок розпочне шосту сесію та спробує посприяти легалізації видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада у вівторок розпочне шосту сесію та планує розглянути законопроект щодо видобутку бурштину, який, як вважають, сприятиме легалізації його видобутку. Про це сказано у порядку денному на вівторок, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують затвердити порядок денний поточної сесії та розглянути низку екологічних законопроектів.
Крім того, депутати зокрема планують розглянути низку законопроектів щодо електронних комунікацій та визначитися щодо питання антидопінгового контролю.
Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів про основні блоки питань, які парламент розгляне на поточному пленарному тижні.