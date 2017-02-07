Рада во вторник начнет шестую сессию и попытается помочь легализации добычи янтаря

Также, среди прочего парламентарии планируют утвердить повестку дня текущей сессии и рассмотреть ряд экологических законопроектов.

Кроме того, депутаты, в частности планируют рассмотреть ряд законопроектов относительно электронных коммуникаций и определиться по вопросу антидопингового контроля.

Как сообщал УНН, глава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал об основных блоках вопросов, которые парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.