Рада у вівторок планує взятися за законопроекти про Нацбюро фінансової безпеки

Також, серед іншого, парламентарі планують визначитися стосовно законопроектів про внесення змін до Закону України "Про відходи" (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами), про забезпечення прозорості у видобувних галузях, про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання, а також визначитися щодо змін до законодавства, які сприятимуть відновленню кредитування.



Крім цього депутати, зокрема мають намір врегулювати діяльність Українського культурного фонду, визначитися стосовно проектів законів про ринки капіталу та організовані товарні ринки) та знову спробують включити до порядку денного законопроекти щодо зниження ставки акцизів на ввезення нових авто.



Як повідомляв УНН, 5 квітня Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.