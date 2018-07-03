Рада во вторник планирует взяться за законопроекты о Нацбюро финансовой безопасности

Также, среди прочего, парламентарии планируют определиться относительно законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "Об отходах" (относительно имплементации требований директив ЕС в сфере обращения с отходами), об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка и на надлежащее содержание, а также определиться относительно изменений в законодательство, которые будут способствовать восстановлению кредитования.



Кроме этого депутаты, в частности намерены урегулировать деятельность Украинского культурного фонда, определиться по проектам законов о рынках капитала и организованные товарные рынки) и снова попытаются включить в повестку дня законопроекты о снижении ставки акцизов на ввоз новых авто.



Как сообщал УНН, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальное бюро финансовой безопасности.