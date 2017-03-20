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Рада у вівторок має обрати з двох кандидатур аудитора НАБУ — нардеп

Рада у вівторок має обрати з двох кандидатур аудитора НАБУ — нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада має обрати з двох кандидатур аудитора Національного антикорупційного бюро України у вівторок. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказала народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

“Я закликаю зробити так, щоб на голосування в залі було винесено як мінімум дві кандидатури і більшістю вони були проголосовані, щоб демократія в країні була додержана. Не може бути такого, що йде вибір з одного кандидата”, — сказала І.Луценко.

Вона закликала голову ВР поставити на голосування питання призначення аудитора НАБУ у вівторок у першій половині дня.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада України не включила до порядку денного питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України.

Українські Національні Новини

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