Рада у вівторок має обрати з двох кандидатур аудитора НАБУ — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада має обрати з двох кандидатур аудитора Національного антикорупційного бюро України у вівторок. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказала народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
“Я закликаю зробити так, щоб на голосування в залі було винесено як мінімум дві кандидатури і більшістю вони були проголосовані, щоб демократія в країні була додержана. Не може бути такого, що йде вибір з одного кандидата”, — сказала І.Луценко.
Вона закликала голову ВР поставити на голосування питання призначення аудитора НАБУ у вівторок у першій половині дня.
Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада України не включила до порядку денного питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України.