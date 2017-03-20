Рада во вторник должна избрать из двух кандидатур аудитора НАБУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада должна выбрать из двух кандидатур аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник. Об этом во время заседания Согласительного совета сказала народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Я призываю сделать так, чтобы на голосование в зале было вынесено как минимум две кандидатуры и большинством они были проголосованы, чтобы демократия в стране была соблюдена. Не может быть такого, что идет выбор из одного кандидата", - сказала И. Луценко.
Она призвала председателя ВР поставить на голосование вопрос назначения аудитора НАБУ во вторник в первой половине дня.
Напомним, 16 марта Верховная Рада Украины не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.