Рада во вторник должна избрать из двух кандидатур аудитора НАБУ - нардеп

"Я призываю сделать так, чтобы на голосование в зале было вынесено как минимум две кандидатуры и большинством они были проголосованы, чтобы демократия в стране была соблюдена. Не может быть такого, что идет выбор из одного кандидата", - сказала И. Луценко.

Она призвала председателя ВР поставить на голосование вопрос назначения аудитора НАБУ во вторник в первой половине дня.

Напомним, 16 марта Верховная Рада Украины не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.