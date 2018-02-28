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Рада у середу спробує визначитися щодо Установи бізнес-омбудсмена

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони, низку інших документів та визначитися щодо законопроекту про Установу бізнес-омбудсмена. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також парламентарі мають намір розглянути низку питань молодіжної політики та спорту, серед яких проект закону про внесення змін до законів "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну культуру і спорт" та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України.

Крім цього депутати планують розглянути проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації та визначитися стосовно змін до законодавства щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок подання екологічного сертифіката при ввезенні авто.

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