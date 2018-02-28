Рада в среду попытается определиться относительно Учреждения бизнес-омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны, ряд других документов и определиться относительно законопроекта об Учреждении бизнес-омбудсмена. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии намерены рассмотреть ряд вопросов молодежной политики и спорта, среди которых проект закона о внесении изменений в законы "О поддержке олимпийского, паралимпийского движения и спорта высших достижений в Украине" и "О физической культуре и спорте" и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины.
Кроме этого депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации и определиться относительно изменений в законодательство относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений.
Напомним, в Украине изменили порядок представления экологического сертификата при ввозе авто.