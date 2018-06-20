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Рада у середу планує взятися за президентський законопроект про нацбезпеку

Рада у середу планує взятися за президентський законопроект про нацбезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розпочати розгляд президентського законопроекту про національну безпеку. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати низку міжнародних угод. Серед них угода між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту “Фінська підтримка реформи української школи”, угода між Україною та Туреччиною про захист інвестицій та низка угод стосовно співпраці у сфері оборони.

Крім цього, парламентарі мають намір визначитися стосовно змін до закону про “Вищу освіту” та змін до Кримінального кодексу щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект про національну безпеку.

Як повідомляв УНН, 19 червня Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект про створення Антикорупційного суду.

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