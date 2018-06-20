Рада в среду планирует взяться за президентский законопроект о нацбезопасности

Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать ряд международных соглашений. Среди них соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", соглашение между Украиной и Турцией о защите инвестиций и ряд соглашений о сотрудничестве в сфере обороны.

Кроме этого, парламентарии намерены определиться относительно изменений в закон о "Высшем образовании" и изменений в Уголовный кодекс об освобождении от уголовной ответственности судьи.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о национальной безопасности.

Как сообщал УНН, 19 июня Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда.