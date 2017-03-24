Рада у п'ятницю традиційно послухає урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Після оголошення депутатських запитів парламентарі планують розглянути проект закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту).
Завершиться пленарна п’ятниця традиційно виступами депутатів у різному.
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада спросила процедуру капіталізації та реорганізації банків.