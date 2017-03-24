Рада в пятницу традиционно заслушает чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
После объявления депутатских запросов парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта).
Завершится пленарная пятница традиционно выступлениями депутатов в разном.
Напомним, 23 марта Верховная Рада спросила процедуру капитализации и реорганизации банков.