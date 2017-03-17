Рада у п'ятницю послухає урядовців та проведе урочисте засідання

Після години уряду буде зачитано депутатські запити та виступи парламентарів у різному.

О 12:30 заплановано проведення урочистого засідання присвяченого 100-річчю українського парламентаризму.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.