Рада у п'ятницю послухає урядовців та проведе урочисте засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Після години уряду буде зачитано депутатські запити та виступи парламентарів у різному.
О 12:30 заплановано проведення урочистого засідання присвяченого 100-річчю українського парламентаризму.
Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.