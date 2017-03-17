Рада в пятницу заслушает правительство и проведет торжественное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
После часа правительства будут зачитаны депутатские запросы и выступления парламентариев в разном.
В 12:30 запланировано проведение торжественного заседания посвященного 100-летию украинского парламентаризма.
Напомним, 16 марта Верховная Рада не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ .