Рада в пятницу заслушает правительство и проведет торжественное заседание

После часа правительства будут зачитаны депутатские запросы и выступления парламентариев в разном.

В 12:30 запланировано проведение торжественного заседания посвященного 100-летию украинского парламентаризма.

Напомним, 16 марта Верховная Рада не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ .