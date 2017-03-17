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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 103927 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117909 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132950 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 130551 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121600 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106932 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107818 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104021 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Рада в пятницу заслушает правительство и проведет торжественное заседание

Рада в пятницу заслушает правительство и проведет торжественное заседание

Киев • УНН

 • 11427 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

После часа правительства будут зачитаны депутатские запросы и выступления парламентариев в разном.

В 12:30 запланировано проведение торжественного заседания посвященного 100-летию украинского парламентаризма.

Напомним, 16 марта Верховная Рада не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ .

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