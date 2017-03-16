Рада у четвер розгляне законопроект щодо встановлення квот на телебаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути законопроект щодо встановлення квот телепрограм українською мовою та визначитися стосовно питання Єдиного держреєстру військовозобов’язаних. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань, які стосуються житлово-комунального господарства, зокрема у другому читанні законопроект про житлово-комунального послуги.
Крім цього депутати мають намір визначитися стосовно низки законопроектів, які стосуються питань транспорту та щодо вилучення окремих об’єктів з переліку, який не підлягає приватизації.
Нагадаємо, 15 березня, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.