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Рада у четвер розгляне законопроект щодо встановлення квот на телебаченні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути законопроект щодо встановлення квот телепрограм українською мовою та визначитися стосовно питання Єдиного держреєстру військовозобов’язаних. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань, які стосуються житлово-комунального господарства, зокрема у другому читанні законопроект про житлово-комунального послуги.

Крім цього депутати мають намір визначитися стосовно низки законопроектів, які стосуються питань транспорту та щодо вилучення окремих об’єктів з переліку, який не підлягає приватизації.

Нагадаємо, 15 березня, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.

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