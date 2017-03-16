Рада в четверг рассмотрит законопроект об установлении квот на телевидении

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, в частности во втором чтении законопроект о жилищно-коммунальных услугах.

Кроме этого депутаты намерены определиться по ряду законопроектов, касающихся вопросов транспорта и об изъятии отдельных объектов из перечня, которые не подлежат приватизации.

Напомним, 15 марта, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание .