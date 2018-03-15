Рада у четвер може призначити Смолія головою НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої. Про це сказано в порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також, серед іншого, парламентарі мають намір визначитися щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності затримання та арешту народного депутата Євгена Бакуліна та визначитися стосовно низки питань будівництва та містобудування.
Крім цього депутати планують, зокрема, повторно розглянути проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування та скорочення кількості парламентських комітетів та визначитися стосовно законопроектів про дипломатичну службу та про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції і внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.
У порядку денному також передбачено розгляд законопроекту “На захист українських експортерів”, низка законопроектів щодо внесення пенсійних фондів до реєстру неприбуткових організацій, а також законопроектів про установу бізнес-омбудсмена та стратегічну екологічну оцінку щодо поліпшення інвестиційного клімату, скасування електронного декларування для неприбуткових організацій та спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам.
Як повідомляв УНН, голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування.
Довідка УНН: Яків Смолій – економіст, банкір. Народився у селі Вербовець Тернопільської області.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика», здобувши кваліфікацію математика.
Заступник Голови Національного банку України з 25 квітня 2014, перший заступник Голови Національного банку України — з жовтня 2016 (був відповідальним за такий напрям, як обіг готівки, розвиток платіжних систем). З 11 травня 2017 — в. о. Голови Національного банку України.
Член Правління НБУ.
У 2016 році задекларував задекларував сукупний дохід 18,6 млн грн. Також задекларував близько 4 млн доларів США на банківських рахунках.
У 2016 році (як і у 2014 – 2015 роках) Смолій задекларував житловий будинок площею 418,8 кв. м, апартаменти площею 177,6 кв. м та будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м. Він також володіє іншим нерухомим майном (земельними ділянками та офісами) загальною площею понад 13 тис. кв. м. Його дружина має у власності квартиру загальною площею 223,1 кв. м.
У володінні сім’ї Якова Смолія знаходяться боргові цінні папери, інвестиційні сертифікати та акції на загальну суму майже 64 млн. гривень, а також активи у вигляді корпоративних прав низки компаній на суму понад 10,7 млн. гривень.
Після призначення в.о. головою НБУ, коли Валерія Гонтарева пішла у безстрокову відпустку, Смолій повідомив, що продовжить існуючу політику регулятора аж до призначення нового голови.