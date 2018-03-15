Рада у четвер може призначити Смолія головою НБУ

ukru
Ексклюзив
14:20 • 74160 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 73904 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 183230 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 141934 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 214160 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 175268 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 213526 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 214832 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 241659 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134443 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 228718 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 152662 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 98215 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 80540 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

10:23 • 52890 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 74239 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 183301 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 214211 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 228767 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 205230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 39542 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 36587 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 44665 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 80540 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 98215 перегляди
Актуальне
Рада у четвер може призначити Смолія головою НБУ

Рада у четвер може призначити Смолія головою НБУ

Київ • УНН

 • 8699 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої. Про це сказано в порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також, серед іншого, парламентарі мають намір визначитися щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності затримання та арешту народного депутата Євгена Бакуліна та визначитися стосовно низки питань будівництва та містобудування.

Крім цього депутати планують, зокрема, повторно розглянути проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування та скорочення кількості парламентських комітетів та визначитися стосовно законопроектів про дипломатичну службу та про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції і внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

У порядку денному також передбачено розгляд законопроекту “На захист українських експортерів”, низка законопроектів щодо внесення пенсійних фондів до реєстру неприбуткових організацій, а також законопроектів про установу бізнес-омбудсмена та стратегічну екологічну оцінку щодо поліпшення інвестиційного клімату, скасування електронного декларування для неприбуткових організацій та спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам.

Як повідомляв УНН, голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування.

Довідка УНН: Яків Смолій – економіст, банкір. Народився у селі Вербовець Тернопільської області.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика», здобувши кваліфікацію математика.

Заступник Голови Національного банку України з 25 квітня 2014, перший заступник Голови Національного банку України — з жовтня 2016 (був відповідальним за такий напрям, як обіг готівки, розвиток платіжних систем). З 11 травня 2017 — в. о. Голови Національного банку України.

Член Правління НБУ.

У 2016 році задекларував задекларував сукупний дохід 18,6 млн грн. Також задекларував близько 4 млн доларів США на банківських рахунках.

У 2016 році (як і у 2014 – 2015 роках) Смолій задекларував житловий будинок площею 418,8 кв. м, апартаменти площею 177,6 кв. м та будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м. Він також володіє іншим нерухомим майном (земельними ділянками та офісами) загальною площею понад 13 тис. кв. м. Його дружина має у власності квартиру загальною площею 223,1 кв. м.

У володінні сім’ї Якова Смолія знаходяться боргові цінні папери, інвестиційні сертифікати та акції на загальну суму майже 64 млн. гривень, а також активи у вигляді корпоративних прав низки компаній на суму понад 10,7 млн. гривень.

Після призначення в.о. головою НБУ, коли Валерія Гонтарева пішла у безстрокову відпустку, Смолій повідомив, що продовжить існуючу політику регулятора аж до призначення нового голови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$276.79
Brent
$73.28
Bitcoin
$86,875.40
S&P 500
$5,757.65
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,052.11
Ethereum
$2,018.46