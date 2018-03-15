Рада у четвер може призначити Смолія головою НБУ

КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої. Про це сказано в порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.