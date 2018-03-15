Рада в четверг может назначить Смолия главой НБУ

Также, среди прочего, парламентарии намерены определиться о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина и определиться по ряду вопросов строительства и градостроительства.

Кроме этого депутаты планируют, в частности, повторно рассмотреть проекты закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования и сокращение количества парламентских комитетов и определиться относительно законопроектов о дипломатической службе и о временных мерах на период проведения антитеррористической операции и внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.

В повестке дня также предусмотрено рассмотрение законопроекта "В защиту украинских экспортеров", ряд законопроектов о внесении пенсионных фондов в реестр неприбыльных организаций, а также законопроектов об учреждении бизнес-омбудсмена и стратегической экологической оценке по улучшению инвестиционного климата, отмене электронного декларирования для неприбыльных организаций и упрощения процедуры продажи земельных участков коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Как сообщал УНН, голосование по увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование.

Справка УНН: Яков Смолий - экономист, банкир. Родился в селе Вербовец Тернопольской области.

Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика", получив квалификацию математика.

Заместитель Председателя Национального банка Украины по 25 апреля 2014, первый заместитель Председателя Национального банка Украины - с октября 2016 (был ответственным за такое направление, как оборот наличных, развитие платежных систем). С 11 мая 2017 - и. о. Председателя Национального банка Украины.

Член Правления НБУ.

В 2016 году задекларировал задекларировал совокупный доход 18,6 млн грн. Также задекларировал около 4 млн долларов США на банковских счетах.

В 2016 году (как и в 2014 - 2015 годах) Смолий задекларировал жилой дом площадью 418,8 кв. м, апартаменты площадью 177,6 кв. м и дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м. Он также владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и офисами) общей площадью более 13 тыс. кв. м. Его жена имеет в собственности квартиру общей площадью 223,1 кв. м.

Во владении семьи Якова Смолия находятся долговые ценные бумаги, инвестиционные сертификаты и акции на общую сумму почти 64 млн. гривен, а также активы в виде корпоративных прав ряда компаний на сумму более 10,7 млн гривен.

После назначения и.о. главой НБУ, когда Валерия Гонтарева пошла в бессрочный отпуск, Смолий сообщил, что продолжит существующую политику регулятора до назначения нового председателя.