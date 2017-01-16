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Рада цього тижня розгляне питання Конституційного суду - А.Парубій

Рада цього тижня розгляне питання Конституційного суду - А.Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Верхоані Рада цього тижня розгляне питання Конституційного суду України, а також питання блоків транспорту, екології та децентралізації. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Цього тижня парламент розгляне питання блоків транспорту, екології, питання конституційного суду та децентралізації", - написав А.Парубій.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко раніше наголосив на тому, що вже завершується формування оновленого Верховного суду України.

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