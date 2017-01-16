Рада на этой неделе рассмотрит вопрос Конституционного суда - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос Конституционного суда Украины, а также вопросы блоков транспорта, экологии и децентрализации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"На этой неделе парламент рассмотрит вопросы блоков транспорта, экологии, вопросы конституционного суда и децентрализации", - написал А.Парубий.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ранее отметил, что уже завершается формирование обновленного Верховного суда Украины.