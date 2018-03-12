Рада цього тижня розгляне блок питань правоохоронної діяльності – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Цієї неділі парламент розгляне блок питань правоохоронної діяльності та кадрові питання. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
“Першим питанням буде стояти порядок денний на сесію — усі комітети подали свої пропозиції, і я дуже розраховую на те, що фракції проаналізували порядок денний. Я сподіваюсь, що завтра парламент зможе проголосувати за порядок денний сесії, який забезпечить стабільність роботи Ради”, — повідомив А.Парубій.
Крім того, за словами спікера, 13 березня парламенту пропонується розглянути блок питань правоохоронної діяльності.
“Також є питання врегулювання діяльності ДБР — пропонується за основу. На вівторок також пропонується блок питань інтелектуальної власності... Входять в пакет напрацьованих ВР і урядом, законів, необхідних для євроінтеграції. Крім того, на вівторок пропонуються питання реабілітації жертв політичних репресій”, — додав спікер.
У середу парламенту пропонують розглянути питання ратифікації і розпочати розгляд питань про дисциплінарний статут Нацполіції.
“В четвер пропоную блок питань будівництва та містобудування та кадрові питання”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, регламентний комітет сьогодні розгляне подання Генпрокурора на нардепа Бакуліна.