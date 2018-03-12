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Рада на этой неделе рассмотрит блок вопросов правоохранительной деятельности - Парубий

Рада на этой неделе рассмотрит блок вопросов правоохранительной деятельности - Парубий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В это воскресенье парламент рассмотрит блок вопросов правоохранительной деятельности и кадровые вопросы. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"Первым вопросом будет стоять повестка дня на сессию - все комитеты представили свои предложения, и я очень рассчитываю на то, что фракции проанализировали повестку дня. Я надеюсь, что завтра парламент сможет проголосовать за повестку дня сессии, который обеспечит стабильность работы Рады", - сообщил А.Парубий.

Кроме того, по словам спикера, 13 марта парламенту предлагается рассмотреть блок вопросов правоохранительной деятельности.

"Также есть вопрос урегулирования деятельности ГБР - предлагается в качестве основы. На вторник также предлагается блок вопросов интеллектуальной собственности... Входят в пакет наработанных ВР и правительством, законов, необходимых для евроинтеграции. Кроме того, на вторник предлагаются вопросы реабилитации жертв политических репрессий", - добавил спикер.

В среду парламенту предлагают рассмотреть вопрос ратификации и начать рассмотрение вопросов о дисциплинарном уставе Нацполиции.

"В четверг предлагаю блок вопросов строительства и градостроительства и кадровые вопросы", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, регламентный комитет сегодня рассмотрит представление Генпрокурора на нардепа Бакулина.

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