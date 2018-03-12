Рада цього тижня планує розглянути до шести законопроектів на виконання УА з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Цього пленарного тижня Верховна Рада може розглянути до шести законопроектів, які стосуються імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Цього тижня планується (розглянути – ред.) до 6 законопроектів в прохідній частині. Це питання інтелектуальної власності, законопроекти № 5694, 6023, 4571. В четвер стоять законопроекти стосовно екології, які так само входять в цей пакет, а саме 3. Я думаю, що цього тижня 4 або 5 законопроектів ми зможемо розглянути", - повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, А.Парубій розповів, коли Рада призначить новий склад ЦВК та голову НБУ.