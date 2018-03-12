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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54770 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Рада на этой неделе планирует рассмотреть до шести законопроектов на выполнение СА с ЕС

Рада на этой неделе планирует рассмотреть до шести законопроектов на выполнение СА с ЕС

Киев  •  УНН

 • 4872 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. На этой пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть до шести законопроектов, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе планируется (рассмотреть - ред.) до 6 законопроектов в проходной части. Это вопрос интеллектуальной собственности, законопроекты №5694, 6023, 4571. В четверг стоят законопроекты относительно экологии, которые также входят в этот пакет, а именно 3. Я думаю, что на этой неделе 4 или 5 законопроектов мы сможем рассмотреть", - сообщил А.Парубий.

Напомним, А.Парубий рассказал, когда Рада назначит новый состав ЦИК и председателя НБУ.

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