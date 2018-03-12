Рада на этой неделе планирует рассмотреть до шести законопроектов на выполнение СА с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На этой пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть до шести законопроектов, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе планируется (рассмотреть - ред.) до 6 законопроектов в проходной части. Это вопрос интеллектуальной собственности, законопроекты №5694, 6023, 4571. В четверг стоят законопроекты относительно экологии, которые также входят в этот пакет, а именно 3. Я думаю, что на этой неделе 4 или 5 законопроектов мы сможем рассмотреть", - сообщил А.Парубий.
Напомним, А.Парубий рассказал, когда Рада назначит новый состав ЦИК и председателя НБУ.